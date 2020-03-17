Вандалы украли ограждение с могилы сына пожилой дончанки



На Дону вандалы вырвали оградку на могиле сына одинокой пожилой женщины. Вера Мокеева обнаружила пропажу в начале весны 2020 года, когда пришла навестить место захоронения.



Вере Федоровне Мокеевой - 69 лет. Она живет без мужа в селе Самбек Неклиновского района. Но умершего от хронического заболевания два года назад единственного сына похоронила в 140 километрах от дома, на новошахтинском Петровском кладбище. Часто ездить на место захоронения у женщины нет возможности. Могилку она навещает каждый сезон. Как положено, поставила вокруг ограждение, но не обнаружила его во время очередного визита.



Неизвестные вырвали оградку и даже не потрудились убрать разбросанный вокруг могилы бетонит. Убитая горем Вера Федоровна сначала обратилась к руководству кладбища, но ей ответили, что охранять каждое захоронение они не обязаны, и предложили приобрести новое ограждение за восемь тысяч рублей.



– Это больше половины пенсии Веры Федоровны. Она, может, и отдала бы последние деньги за новое ограждение, но где гарантия, что его снова не вырвут на следующий день? – возмутилась племянница пенсионерки Ирина Дегтеренко.



Родственники посоветовали Вере Мокеевой обратиться в полицию. Правоохранители пенсионерку выслушали, но по сей день не предприняли никаких мер. Сама Вера Федоровна утверждает, что видела украденную оградку на другой свежей могиле, а Ирина Дегтеренко считает, что таким образом руководство кладбища зарабатывает за счет тех могил, которые редко навещают.