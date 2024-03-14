В зоопарке Ростова появился северный серый кенгуру

Фото: Соцсети Ростоского зоопарка

В Ростовском зоопарке появился новый обитатель — серый северный кенгуру. Сообщение об этом было размещено в соцсетях развлекательного учреждения 14 марта.Двухлетний самец был доставлен из южного парка птиц «Малинки». Он уже начал осваивать новую территорию своего вольера и привыкать к условиям. Несмотря на то, что малыш находится в карантине, зоологи отметили, что через месяц кенгуру сможет познакомиться со своими сородичами, проживающими в открытом вольере, и порадовать посетителей зоопарка.На данный момент имя маленького самца остается неизвестным.Страна обитания северных серых кенгуру — восточная часть Австралии. Они являются одним из самых крупных видов. Самцы могут достигать роста взрослого человека. Кроме того, они являются рекордсменами по длине прыжков и обладают удивительными боксерскими способностями. В естественном рационе кенгуру преобладает трава, листья и молодые корни растений.