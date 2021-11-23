В Заксобрании Ростовской области обсудили меры поддержки казачества

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В Законодательном Собрании Ростовской области состоялось заседание круглого стола, темой которого стала деятельность казачьих дружин на территории муниципальных образований донского региона. Мероприятие прошло 24 ноября. Открыл заседание заместитель председателя Заксобрания Ростовской области - председатель комитета по аграрной политике, природопользованию, земельным отношениям и делам казачества Вячеслав Василенко. С докладами выступали директор департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области Петр Серов, заместитель атамана войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» Владимир Ершов, врио заместителя начальника по охране общественного порядка Главного управления МВД РФ по Ростовской области, полковник полиции Олег Лапшин, а также председатель комитета по межнациональным вопросам, религии и казачеству администрации Ростова-на-Дону Юлия Аникина, председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области по регламентным вопросам и депутатской этике Николай Беляев, председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области по делам военнослужащих Григорий Фоменко, заместитель председателя комитета Законодательного Собрания Ростовской области по строительству Михаил Сапрыкин, депутаты донского парламента Валерий Шевченко и Сергей Ярошенко.Во вступительном слове Вячеслав Василенко напомнил, что недавно в России отметили 450-летие служения донских казаков государству. Юбилей стал важной вехой в жизни как донского, так и российского казачества в целом. Заксобрание Ростовской области с момента его основания оказывает содействие возрождению донского казачества. Он также подчеркнул, что в Уставе Ростовской области, принятом донскими парламентариями, целая глава посвящена казакам. Государственный флаг Ростовской области является историческим флагом Области войска Донского. Гимн нашего региона создан на основе старой казачьей песни.- Пришло понимание того, что идеи и принципы жизни казаков, показавшие достаточно успешные результаты в прошлом, могут помочь в будущем нашей стране. Депутаты донского парламента ведут активное сотрудничество с войсковым казачьим обществом «Всевеликое войско Донское» по вопросам организации казачьего кадетского образования и военно-патриотического воспитания молодежи. Кроме того, были приняты областные законы, ставшие фундаментом региональной политики в отношении донского казачества. В качестве примера можно привести областной закон «О казачьих дружинах Ростовской области». Казачество, не только на Дону, но и в России, расценено как важный ресурс для решения задач национальной безопасности государства, - подчеркнул Вячеслав Василенко.В рамках круглого стола участники пришли к мнению о необходимости создавать комфортные условия для расширения деятельности казачьих дружин. Речь идет об увеличении заработной платы, поощрительных мерах, а также об активном сотрудничестве различных ведомств с донскими казаками. Президентские гранты для казачьих сообществ также имеют огромное значение, и про них не стоит забывать.Вячеслав Василенко отметил, что казачьи дружины демонстрируют особую эффективность в обеспечении безопасности населения при проведении массовых мероприятий. Дружины могут участвовать в ликвидации последствий ЧС, сопровождать грузы в составе таможенной охраны, а также стоять в рядах пограничной, природозащитной и экологической служб.Владимир Ершов согласился с мнением о том, что одно из наиболее важных направлений в деятельности донских казаков - обеспечение безопасности населения. Совместная работа дружинников с правоохранительными органами является достаточно эффективной и это отражается на статистике предупреждения преступлений в Ростовской области.- Сейчас на службе в Ростовской области находятся 1 156 казаков, а конные подразделения созданы в Азовском, Белокалитвинском, Миллеровском, Октябрьском и Константиновском районах. По итогам 10 месяцев 2021 года казаки вышли на дежурство и патрулирование более 85 тысяч раз. Ими оказано содействие в пресечении более семи сотен преступлений и 17 тысяч административных правонарушений. Кроме того, масштабная работа проводится казаками и по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Речь идет также о патрулировании, проверке соблюдения гражданами установленных требований, - отметил Владимир Ершов.Итогами круглого стола стали предложения, которые будут вынесены на обсуждение на внеочередном заседании Заксобрания Ростовской области. Несмотря на проводимую индексацию, необходимо увеличивать уровень заработной платы и применять систему президентских грантов для казачьих обществ. Кроме того, муниципалитетам надо активнее привлекать к работе донских казаков, к участию в общественной жизни не только по незначительным поводам, но и в серьезных мероприятиях.