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В Волгодонске неизвестный обокрал несколько торговых павильонов

В Волгодонске неизвестный обокрал несколько торговых павильонов
В Волгодонске неизвестный обокрал торговые павильоны. Инцидент произошел в ночь на 20 ноября рядом с домом № 18 по улице 30 лет Победы.

Как выяснили правоохранители, вор проник в помещения, взломав двери. Затем злоумышленник вскрыл кассовые ящики, забрал все наличные деньги и скрылся с места происшествия.

Утром владельцы торговых точек обнаружили, что кассы пусты. Они тут же обратились в полицию с заявлением о краже. Как сообщили в ГУ МВД по Ростовской области, личность вора пока не известна.

- Проводятся мероприятия, направленные на установление и задержание правонарушителя, - прокомментировали в ведомстве.
Фото: Rostov.ru.
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