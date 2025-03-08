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В Волгодонске из-за угрозы минирования эвакуировали торговый центр

В Волгодонске из-за угрозы минирования эвакуировали торговый центр
В Волгодонске из-за угрозы минирования эвакуировали торговый центр «Весенний». Людей вывели из здания 8 марта около 18:00.

На вызов прибыли полицейские, спасатели, сотрудники «скорой». Специалисты проводят осмотр помещений на наличие взрывоопасных предметов. Ранее на электронную почту ТРЦ пришло сообщение о минировании второго этажа.

- По предварительным данным, имеет место заведомо ложное сообщение для создания среди населения паники, - заявил глава администрации Волгодонска Юрий Мариненко.
Фото: администрация Волгодонска
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