В Татарстане будут судить хакера, взломавшего компьютеры «Ростовводоканала»



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В Набережных Челнах в суд передано уголовное дело в отношении хакера, взломавшего компьютеры «Ростовводоканала». Молодой человек пытался получить криптовалюту с помощью компьютеров организации. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ».



Согласно версии следствия, в марте 2018 года обвиняемый скачал на ноутбук программы, позволяющие дистанционно уничтожать, блокировать и менять информацию в компьютере. 22 мая, используя эти программы, он получил доступ к ЭВМ «Ростовводоканала». Хакер попытался нейтрализовать установленную на компьютерах защиту и установить генератор криптовалюты.

– В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, – сообщили в Набережночелнинском городском суде.



В ведомстве добавили, что молодой человек признал свою вину.