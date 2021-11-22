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В Таганроге за посредничество во взяточничестве осудили экс-борца с коррупцией

В Таганроге за посредничество во взяточничестве осудили экс-борца с коррупцией
Таганрогский городской суд вынес обвинительный приговор бывшему начальнику Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Таганрогу.

Вячеслав Попов получил три года колонии за предложение посредничества во взяточничестве, отметили в Объединенной пресс-службе судов Ростовской области. Кроме того, он на три года лишен права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, и обязан выплатить штраф в размере 2,5 миллиона рублей.

Дело в отношении бывшего борца с коррупцией возбудили в июле 2020 года. По версии следствия, летом 2018 года он в должности старшего оперуполномоченного отделения по преступлениям на потребительском рынке и сфере незаконного оборота алкоголя, заявил владельцу компании «НЕФТЕМАРКЕТ», что знаком с должностными лицами Инспекции федеральной налоговой службы (ИФНС) России по Таганрогу, которые могут уменьшить суммы недоимки налога его организации. А затем предложил себя в качестве посредника в этом деле и согласился передать налоговой за «услугу» 500 тысяч рублей.
Фото: yandex.ru
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