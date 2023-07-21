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В Таганроге подростки чуть не утонули в открытом море, катаясь на сапбордах

В Таганроге подростки чуть не утонули в открытом море, катаясь на сапбордах
В Таганроге спасли подростков, которые едва не утонули в открытом море. Инцидент случился 20 июля в районе Михайловского пляжа.

Днем ребята решили покататься на сапбордах в Таганрогском заливе. В какой-то момент поднялся сильный ветер. Порывы воздушных масс унесли плавсредства на один километр от берега.

Отплывающих парней заметила мама одного из них. Она испугалась за сына и вызвала на место сотрудников МЧС. Спасатели достали ребят на борт патрульного катера и доставили к берегу. К счастью, подростки не пострадали.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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