В Таганроге подростки чуть не утонули в открытом море, катаясь на сапбордах

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Таганроге спасли подростков, которые едва не утонули в открытом море. Инцидент случился 20 июля в районе Михайловского пляжа.Днем ребята решили покататься на сапбордах в Таганрогском заливе. В какой-то момент поднялся сильный ветер. Порывы воздушных масс унесли плавсредства на один километр от берега.Отплывающих парней заметила мама одного из них. Она испугалась за сына и вызвала на место сотрудников МЧС. Спасатели достали ребят на борт патрульного катера и доставили к берегу. К счастью, подростки не пострадали.