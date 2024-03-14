В Таганроге неизвестная облепила машину обидчика прокладками
В городе Таганрог Ростовской области неизвестная облепила машину обидчика прокладками. Фото автомобиля местные жители опубликовали в соцсетях 14 марта.
Инцидент произошел в ЖК на пересечении улиц Победы и Маргелова. На опубликованных снимках видно, что «Лада» полностью облеплена прокладками. На транспорте также есть следы от кетчупа. На крыше авто неизвестная оставила послание.
- Обиженная девушка в Таганроге отомстила парню оригинальным способом, - пишут в комментариях таганрожцы.
Пользователи сети с иронией отнесли к поступку таганроженки. По словам некоторых комментаторов, не стоило мстить человеку таким образом, каким бы ни был его поступок.
Вероятно, теперь автовладельцу придется постараться, чтобы полностью очистить свою машину.