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В Таганроге неизвестная облепила машину обидчика прокладками

В Таганроге неизвестная облепила машину обидчика прокладками
В городе Таганрог Ростовской области неизвестная облепила машину обидчика прокладками. Фото автомобиля местные жители опубликовали в соцсетях 14 марта.

Инцидент произошел в ЖК на пересечении улиц Победы и Маргелова. На опубликованных снимках видно, что «Лада» полностью облеплена прокладками. На транспорте также есть следы от кетчупа. На крыше авто неизвестная оставила послание.

- Обиженная девушка в Таганроге отомстила парню оригинальным способом, - пишут в комментариях таганрожцы.

Пользователи сети с иронией отнесли к поступку таганроженки. По словам некоторых комментаторов, не стоило мстить человеку таким образом, каким бы ни был его поступок.

Вероятно, теперь автовладельцу придется постараться, чтобы полностью очистить свою машину.
Фото: соцсети.
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