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В судах нескольких районов Ростовской области прошли кадровые перестановки. Указом от 3 марта президент РФ назначил на местах новых судью, зампредседателя и председателя.На должность председателя в Морозовском районном суде назначили Владимира Кинка. С 2016 года он работал в Таганрогском городском суде. Судьей Белокалитвинского городского суда стала Татьяна Малова. С 2019 года она была мировым судьей в Белокалитвинском судебном районе на судебном участке № 1.Вместе с тем председателем Обливского районного суда стала Елена Кулакова. С апреля 2007-го по январь 2008 года она работала секретарем в Цимлянском районном суде. Здесь же до 2014 года занимала должность помощника судьи. В июле 2014 года Елена Кулакова стала судьей Обливского районного суда без ограничения срока полномочий.