В субботу в Ростове пройдёт сезонная сельскохозяйственная ярмарка



В центре Ростова в субботу, 19 октября, развернётся сезонная сельскохозяйственная ярмарка.



Приобрести продукцию местных сельхозпроизводителей, а также предприятий общественного питания можно будет на проспекте Кировском. Торговля развернётся на участке от улицы Малюгиной до Красноармейской. Ярмарка будет работать с 7 до 14 часов. Организаторы обещают цены ниже рыночных.



По информации городской администрации, аналогичные ярмарки пройдут на этом же месте и в то же время 16 ноября и 28 декабря, в канун Нового года.