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В субботу в Ростове пройдёт сезонная сельскохозяйственная ярмарка

В субботу в Ростове пройдёт сезонная сельскохозяйственная ярмарка
В центре Ростова в субботу, 19 октября, развернётся сезонная сельскохозяйственная ярмарка.

Приобрести продукцию местных сельхозпроизводителей, а также предприятий общественного питания можно будет на проспекте Кировском. Торговля развернётся на участке от улицы Малюгиной до Красноармейской. Ярмарка будет работать с 7 до 14 часов. Организаторы обещают цены ниже рыночных.

По информации городской администрации, аналогичные ярмарки пройдут на этом же месте и в то же время 16 ноября и 28 декабря, в канун Нового года.

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