Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В ДТП в центре Батайска пострадал еще один человек

В ДТП в центре Батайска пострадал еще один человек
В Ростовской области в ДТП, в котором погиб 67-летний мужчина, пострадал еще один человек. Информацию об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

Согласно предварительным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадала 75-летняя пассажирка автомобиля «Тойота». Пожилая женщина была госпитализирована для оказания необходимой медицинской помощи.

Следует отметить, что в этом дорожно-транспортном происшествии также погиб водитель «Фольксвагена», которому было 67 лет.

По всей вероятности, причиной произошедшего стало резкое ухудшение состояния здоровья управлявшего автомобилем, что и спровоцировало потерю контроля над машиной. В результате этого, потерявший управление «Фольксваген» на большой скорости врезался в припаркованный автомобиль марки «Тойота».

Предварительно установлено, что непосредственной причиной смерти водителя стала острая сердечная недостаточность, а не травмы полученные в результате ДТП.
Фото: DonDay
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.