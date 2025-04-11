В ДТП в центре Батайска пострадал еще один человек

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В Ростовской области в ДТП, в котором погиб 67-летний мужчина, пострадал еще один человек. Информацию об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.Согласно предварительным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадала 75-летняя пассажирка автомобиля «Тойота». Пожилая женщина была госпитализирована для оказания необходимой медицинской помощи.Следует отметить, что в этом дорожно-транспортном происшествии также погиб водитель «Фольксвагена», которому было 67 лет.По всей вероятности, причиной произошедшего стало резкое ухудшение состояния здоровья управлявшего автомобилем, что и спровоцировало потерю контроля над машиной. В результате этого, потерявший управление «Фольксваген» на большой скорости врезался в припаркованный автомобиль марки «Тойота».Предварительно установлено, что непосредственной причиной смерти водителя стала острая сердечная недостаточность, а не травмы полученные в результате ДТП.