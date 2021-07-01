В станице Старочеркасской подрядчик недостроил парк на 200 тысяч рублей

В станице Старочеркасской Ростовской области подрядчик недостроил парк на 200 тысяч рублей. На него уже завели уголовное дело сразу по двум статьям: «Мошенничество» и «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов».Прокуратурой Ростовской области установлено, что подрядчик заключил контракт с администрацией старочеркасского поселения на строительство парка. Деньги были выделены, однако тратить их все победитель тендера не собирался. Объект оказался недостроенным, а в документы были внесены ложные сведения о стоимости и объеме проделанной работы.Причиненный ущерб составил более 200 тысяч рублей.- Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры, - сообщили в надзорном ведомстве.