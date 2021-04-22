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В станице Кагальницкой нашли снаряд времен ВОВ

В станице Кагальницкой нашли снаряд времен ВОВ
В Ростовской области люди нашли мину времен Великой Отечественной войны. Инцидент произошел 24 апреля в станице Кагальницкой, сообщает DonDay.ru.

Опасный предмет жители станицы обнаружили в районе церкви Покрова Пресвятой Богородицы. Испугавшись, что он может взорваться, селяне вызвали полицию. На место приехали правоохранители, а также саперы. Вскоре мину уничтожат на одном из специальных полигонов.

В марте в Матвеево-Курганском районе было найдено 15 снарядов. Тогда же крупный схрон боеприпасов нашли в районе поселка Средний Чир в Обливском районе.

Фото: forpost-sz.ru.

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