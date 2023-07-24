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В СИЗО № 5 Ростова пытались передать наркотики в куске сала

В СИЗО № 5 Ростова пытались передать наркотики в куске сала
В следственный изолятор № 5 донской столицы пытались передать запрещенные предметы в куске сала. Об этом рассказали в ГУФСИН по Ростовской области.

Днем 21 июля в режимное учреждение на улицу Тоннельную одному из обвиняемых пришла посылка. Во время ее досмотра сотрудники СИЗО обнаружили в упаковке с пищевым продуктом сотовый и пакет с белым порошком. Все найденные предметы были изъяты, а подозрительное вещество отправлено на экспертизу.

- По данному факту назначена проверка. Ее материалы будут переданы в правоохранительные органы, - сообщили в ведомстве.
Фото: ГУФСИН России по Ростовской области
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