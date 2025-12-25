Новости
В северных районах Ростовской области температура опустилась до -17 градусов. Синоптики предупреждали о похолодании в этом регионе в последнюю рабочую неделю 2025 года.

В Каменске-Шахтинском температура опустилась до -17 градусов, что стало настоящим испытанием для местных жителей из-за высокой влажности. По прогнозам, такая погода сохранится до конца недели. На юге области ситуация не лучше: там температура упала до -12 градусов.
Фото: соцсети
