Бездомной кошке с лопнувшим глазом из Ростовской области нужна дорогостоящая операция

Бездомная кошка, найденная на улицах города Шахты, оказалась в критической ситуации: у животного лопнуло глазное яблоко, и теперь срочно требуется дорогостоящая операция. Об этом сообщила Ольга Мосиюк, представитель реабилитационного центра для бездомных животных «Святобор», который взял на себя заботу о кошке.

- Животное поступило к нам в декабре с улицы. У кошки серьезная травма глаза, разрыв глазного яблока, и если не предпринять срочных мер, она может полностью ослепнуть, - рассказала Ольга.

В настоящее время кошка находится на обследовании в ветеринарной клинике, где проводится диагностика для выявления причины травмы. Ветеринары предполагают, что к разрыву глаза могла привести инфекция, возможно, герпес или микоплазма.

- Состояние кошки оценивается как тяжелое. Врачи проводят необходимые анализы, и в дальнейшем потребуется операция и длительное лечение, - пояснила Ольга Мосиюк.
Фото: Ольга Мосиюк
