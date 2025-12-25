Новости
ГК «Ростов-Дон» одержал победу над «Адыиф» в заключительном матче года

ГК «Ростов-Дон» одержал победу над «Адыиф» в заключительном матче года. Игра состоялась 24 декабря в Ростове-на-Дону в рамках Чемпионата России.

В первой и во второй части матче ростовчанки сумели завладеть инициативой. Донские спортсменки отражали голы соперниц из Майкопа и забивали голы. Итоговым счетом стало 34:20 в пользу ГК "Ростов-Дон".

В начале Суперлиги сезона 2025/26 «Ростов-Дон» демонстрировал уверенную игру, выиграв все свои матчи. Благодаря этим результатам клуб занял первое место в турнирной таблице, набрав 30 очков после 15 игр.
Фото: ГК Ростов-Дон
