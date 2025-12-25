ХК «Ростов» одержал победу над «Рязань-ВДВ»
ХК «Ростов» одержал победу над «Рязань-ВДВ». Встреча прошла 24 декабря в Рязани.
В первом период игроки не смогли забить ни одной шайбы. На перерыв хоккеисты уходили с равным счетом 0:0. На 33-й минуте матча игрок ростовской команды Иван Смолев перехватил передачу Ярослава Сергиевского и забил гол в ворота соперника. В третьем периоде «кондоры» заняли оборонительную позицию, чтобы защитить свои ворота. Команда уверенно держала оборону до финального свистка. Итоговый счет составил 0:1 в пользу ростовчан.
Заключительный матч в этом году у «Ростова» пройдет в 26 декабря. Южане сыграют с АКМ в Туле.