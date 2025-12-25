- Нам сегодня удалось сыграть без грубых ошибок. До этого в играх, которые прошли, играли неплохо, но совершали грубые ошибки, к сожалению, из-за которых получали голы. Сегодня удалось избежать этих ошибок, и хорошо, что забили. Могли еще забить: у нас было три выхода в ноль, надо хоть один из них реализовывать. Моментов было предостаточно. Довольствуемся малым - что есть, то есть, - отметил главный тренер «Ростова» Григорий Пантелеев.

Фото: ХК «Ростов»

ХК «Ростов» одержал победу над «Рязань-ВДВ». Встреча прошла 24 декабря в Рязани.В первом период игроки не смогли забить ни одной шайбы. На перерыв хоккеисты уходили с равным счетом 0:0. На 33-й минуте матча игрок ростовской команды Иван Смолев перехватил передачу Ярослава Сергиевского и забил гол в ворота соперника. В третьем периоде «кондоры» заняли оборонительную позицию, чтобы защитить свои ворота. Команда уверенно держала оборону до финального свистка. Итоговый счет составил 0:1 в пользу ростовчан.Заключительный матч в этом году у «Ростова» пройдет в 26 декабря. Южане сыграют с АКМ в Туле.