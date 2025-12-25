Новогодняя ярмарка открылась на улице Туполева в Ростове
В Ростов-на-Дону запустили новогоднюю ярмарку. На прилавках можно купить игрушки на елку, сувениры года, подарки и многое другое.
Кроме того, предприниматели будут торговать пищевой продукцией для праздничных застолий — овощами и фруктами, соленьями, полуфабрикаты, натуральные сыры и выпечку, сладости.
В правительстве Ростовской области пообещали, что ценники на социально значимые продукты будут на 10-15% ниже рыночных.
Провести предновогодний шоппинг ростовчане смогут в Первомайском районе на улице Туполева у дома №14 (у автобусной остановки «Завод алмаз»).
Ярмарка продлится до 27 декабря.