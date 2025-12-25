Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Новогодняя ярмарка открылась на улице Туполева в Ростове

Новогодняя ярмарка открылась на улице Туполева в Ростове
[left][/left]

В Ростов-на-Дону запустили новогоднюю ярмарку. На прилавках можно купить игрушки на елку, сувениры года, подарки и многое другое.

Кроме того, предприниматели будут торговать пищевой продукцией для праздничных застолий — овощами и фруктами, соленьями, полуфабрикаты, натуральные сыры и выпечку, сладости.

В правительстве Ростовской области пообещали, что ценники на социально значимые продукты будут на 10-15% ниже рыночных.

Провести предновогодний шоппинг ростовчане смогут в Первомайском районе на улице Туполева у дома №14 (у автобусной остановки «Завод алмаз»).

Ярмарка продлится до 27 декабря.
Фото: Rostov.ru
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.