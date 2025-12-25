Батайск усиливает меры безопасности на время новогодних праздников

Фото: Соцсети

В преддверии новогодних и рождественских торжеств в Батайске вводят режим повышенной готовности для всех городских служб. Об этом заявил глава города Валентин Кукин в своих социальных сетях.Режим начнет действовать с 18:00 29 декабря и продлится до 8:00 12 января. Это значит, что медицинские учреждения, полиция, коммунальные службы и другие оперативные подразделения перейдут на усиленное дежурство. Особое внимание будет уделено контролю за безопасностью на праздничных площадках, в торговых центрах и предприятиях общественного питания.Валентин Кукин также напомнил жителям Батайска о действующем запрете на использование пиротехники высоких классов опасности (II-V). Данное ограничение действует в Ростовской области с декабря 2023 года и было продлено региональными властями до 2026 года.