В Сальске жители просят сделать пешеходные дорожки на пути в школу

В Сальске местные жители просят власти сделать пешеходные дорожки на пути в школу и детский сад. Дети и их родители вынуждены добираться по огромным лужам, рискуя попасть под колеса машин.По словам сальчанки, передвигаться по улице Тухачевской стало просто невозможно. Дорога состоит из огромных ям, наполненных дождевой водой, которой могут облить проезжающие автомобили. Дети вынуждены надевать бахилы или резиновые сапоги, чтобы хоть как-то сберечь свою обувь.- У меня четверо детей, которые в школу приходят все мокрые и грязные, что говорить о том, какие они возвращаются домой, - рассказывает Марина.Помимо этого, девушка не может выйти на прогулку со своим пятимесячным ребенком, ведь ехать с коляской по этой дороге тоже не получится, а на улице проживают около 20 детей, которым ежедневно нужно посещать сад и школу.