В «Русском национальном банке» Ростова продлено конкурсное производство



В «Русском национальном банке» Ростова продлено конкурсное производство. Данные об этом содержатся в картотеке Арбитражного суда Ростовской области.



Сообщается, что продление процедуры связано с тем, что еще не завершились мероприятия по реализации имущества, расчетам с кредиторами и оспариванием сомнительных сделок. Завершение конкурсного производства запланировано на 13 мая 2020 года.



Напомним, ООО «Русский национальный банк» начало работу в 1990 году. В 2018 году ЦБ отозвал у финансовой организации лицензию. У банка было много проблемных активов. В тот же год его признали несостоятельным.

