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В «Русском национальном банке» Ростова продлено конкурсное производство

В «Русском национальном банке» Ростова продлено конкурсное производство
В «Русском национальном банке» Ростова продлено конкурсное производство. Данные об этом содержатся в картотеке Арбитражного суда Ростовской области.

Сообщается, что продление процедуры связано с тем, что еще не завершились мероприятия по реализации имущества, расчетам с кредиторами и оспариванием сомнительных сделок. Завершение конкурсного производства запланировано на 13 мая 2020 года.

Напомним, ООО «Русский национальный банк» начало работу в 1990 году. В 2018 году ЦБ отозвал у финансовой организации лицензию. У банка было много проблемных активов. В тот же год его признали несостоятельным.

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