В Ростовской области девушка украла из квартиры баян



В Ростовской области задержали подозреваемую в краже баяна.



30-летняя девушка в ночь на 20 мая через открытое окно забралась в квартиру жителя Тацинского района. Оттуда она забрала два кошелька и баян. Уже на улице она проверила кошельки и обнаружила, что там нет денег. Воровка их выбросила, а музыкальный инструмент унесла с собой.

- Подозреваемую задержали 21 мая, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. – В отношении неё возбуждено уголовное дело по статье «Кража».



Девушка помещена под подписку о невыезде.