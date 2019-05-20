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В Ростовской области девушка украла из квартиры баян

В Ростовской области девушка украла из квартиры баян
В Ростовской области задержали подозреваемую в краже баяна.

30-летняя девушка в ночь на 20 мая через открытое окно забралась в квартиру жителя Тацинского района. Оттуда она забрала два кошелька и баян. Уже на улице она проверила кошельки и обнаружила, что там нет денег. Воровка их выбросила, а музыкальный инструмент унесла с собой.
- Подозреваемую задержали 21 мая, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. – В отношении неё возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Девушка помещена под подписку о невыезде.

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