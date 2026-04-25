Гандбольный клуб «Ростов-Дон» одержал победу над командой «Астраханочка»

Гандбольный клуб «Ростов-Дон» одержал победу над командой «Астраханочка» в матче Суперлиги, который состоялся 25 апреля.

В начале встречи соперницы быстро открыли счет, забив несколько голов в ворота ростовской команды. Однако «Ростов-Дон» смог отыграться и выйти вперед. После первого тайма на табло горел счет 8:13 в пользу ростовчанок.

Вторая половина матча началась с точного броска семиметрового штрафного удара астраханок. Но «Ростов-Дон» не позволил соперницам продолжить лидировать. На 41-й минуте Милана Таженова убежала в отрыв и реализовала свой момент, увеличив преимущество донской команды до семи мячей.

До конца игры «Ростов-Дон» удержал лидерство, увеличив разрыв до восьми голов.

Итоговый счет матча — 21:29 в пользу «Ростов-Дона».
Фото: ГК Ростов-Дон
