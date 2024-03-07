В Ростовском зоопарке у патагонских мар родились детеныши

Фото: Ростовский зоопарк

В Ростовском-на-Дону зоопарке у патагонских мар – пополнение. Об этом сообщили 7 марта в социальных сетях зоосада.У патагонских мар Джейн и Гермионы из зоопарка родились малыши. На данный момент пол детенышей узнать нельзя. Такая возможность предоставится только через три месяца. Сейчас недавно появившиеся на свет животные отлично себя чувствуют.- Они еще совсем крохи, но уже активны, хорошо кушают и везде следуют за своими мамами, - сообщили в Ростовском зоопарке.Патагонские мары – это грызуны, которые внешне похожи на зайцев. Естественной средой обитания животных является Аргентина. Они питаются травой и корнями различных растений, упавшими листьями, плодами и ягодами.