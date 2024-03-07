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В Ростовском зоопарке у патагонских мар родились детеныши

В Ростовском зоопарке у патагонских мар родились детеныши
В Ростовском-на-Дону зоопарке у патагонских мар – пополнение. Об этом сообщили 7 марта в социальных сетях зоосада.

У патагонских мар Джейн и Гермионы из зоопарка родились малыши. На данный момент пол детенышей узнать нельзя. Такая возможность предоставится только через три месяца. Сейчас недавно появившиеся на свет животные отлично себя чувствуют.

- Они еще совсем крохи, но уже активны, хорошо кушают и везде следуют за своими мамами, - сообщили в Ростовском зоопарке.

Патагонские мары – это грызуны, которые внешне похожи на зайцев. Естественной средой обитания животных является Аргентина. Они питаются травой и корнями различных растений, упавшими листьями, плодами и ягодами.
Фото: Ростовский зоопарк
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