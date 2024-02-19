В Ростовской области жители заметили на границе с ЛНР бизона

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Жители Ростовской области заметили на границе с ЛНР бизона. Снимки с места горожане разместили в соцсетях.На снимках показано, как животное прогуливается по полю. Присутствующих неподалеку людей бизон даже не испугался. Жители думают, что он сбежал из ЛНР.- Видели бизона в Куйбышевском районе, - добавили пользователи в соцсетях.Люди боятся, что с ним может случиться страшное. Не исключено, что на бизона начнут охоту. Жители подчеркнули, что странно было увидеть животное в донском регионе, ведь даже в зоопарках ЛНР его никогда не содержали. Что теперь будет с млекопитающим, неизвестно.Бизонов относят к роду быков. Животные обитают на большой территории: от берегов Атлантического океана на запад до границ Невады и Орегона. Животное занесено в Красную книгу.