Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области жители заметили на границе с ЛНР бизона

В Ростовской области жители заметили на границе с ЛНР бизона
Жители Ростовской области заметили на границе с ЛНР бизона. Снимки с места горожане разместили в соцсетях.

На снимках показано, как животное прогуливается по полю. Присутствующих неподалеку людей бизон даже не испугался. Жители думают, что он сбежал из ЛНР.

- Видели бизона в Куйбышевском районе, - добавили пользователи в соцсетях.

Люди боятся, что с ним может случиться страшное. Не исключено, что на бизона начнут охоту. Жители подчеркнули, что странно было увидеть животное в донском регионе, ведь даже в зоопарках ЛНР его никогда не содержали. Что теперь будет с млекопитающим, неизвестно.

Бизонов относят к роду быков. Животные обитают на большой территории: от берегов Атлантического океана на запад до границ Невады и Орегона. Животное занесено в Красную книгу.
Фото: СоцСети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.