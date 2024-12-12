В Ростовской области более 60% жителей следуют новогодним обычаям

Новогодние традиции XXI века

Фото: ростов.ру

Согласно результатам опроса, проведенного Donday в, 60% жителей Ростовской области соблюдают новогодние традиции.Украшение новогодней елки — самый популярный новогодний обычай, за который проголосовало 67% респондентов. Эта традиция была введена Петром I в 1699 году.На втором месте по популярности — традиция загадывания желаний под бой курантов. За нее проголосовало 57% опрошенных. Эта традиция появилась в 60-х годах, когда у людей появились радиоприемники, и они могли услышать бой курантов по всей стране. Считается, что когда сотни тысяч людей одновременно загадывают желания, они обязательно сбываются.Ровно 40% респондентов предпочитают дарить подарки своим близким. Обмен подарками создает атмосферу радости и позволяет напомнить о теплых чувствах.Однако 11% опрошенных не смогли выбрать свою любимую традицию. Они отметили, что соблюдают обычаи, но делают это неосознанно.В последние 24 года в новогоднюю ночь появились новые традиции. Например, сразу после боя курантов многие люди звонят своим близким по видеосвязи, чтобы поздравить их первыми.Для молодых людей новогодние каникулы — это время просмотра фильмов. В возрасте от 20 до 30 лет они чаще всего пересматривают «Гарри Поттера», «Один дома» и другие фильмы.Для публичных людей есть еще одна традиция — новогодние фотосессии. Однако в последнее время даже те, у кого нет миллионов подписчиков, тоже стали делать такие фотографии. Благодаря большому количеству красивых мест и хорошим камерам в смартфонах, этот вид досуга стал доступен практически для всех. Это отличный способ провести время для тех, кто ищет, чем заняться в Ростове на новогодних каникулах.