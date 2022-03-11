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В Ростовской области за сутки COVID-19 заболели жители всех муниципалитетов

В Ростовской области за сутки COVID-19 заболели жители всех муниципалитетов
В Ростовской области коронавирусом заболели жители всех муниципалитетов за сутки. По данным на 15 марта, положительные результаты ПЦР-тестов получили 1 113 человек. Большинство из них (240) - жители донской столицы. На втором месте по количеству новых инфицированных - Таганрог (68), а на третьем - Шахты (61).

В Волгодонске положительные результаты ПЦР-тестов получил 51 человек, в Неклиновском районе - 45, в Белокалитвинском - 35, в Аксайском - 31. Еще 29 зараженных появились в Сальском районе, в Зерноградском - 28, в Октябрьском - 27. Вирус подхватили 25 жителей Миллеровского района, 24 - из Азова, по 21 - из Каменска-Шахтинского и Новочеркасска.

Меньше всего случаев инфицирования выявили в Усть-Донецком, Куйбышевском, Советском и Кашарском районах. Там заболели по два человека. По три человека начали борьбу с COVID-19 в Дубовском и Багаевском районах. В Родионово-Несветайском, Егорлыкском, Кагальницком, Веселовском - по четыре. Аналогичная ситуация в Заветинском и Ремонтненском. По информации регионального правительства, в остальных муниципалитетах заболели от пяти до 20 человек.
Фото: Интерфакс.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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