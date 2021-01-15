В Ростовской области вырос показатель заболеваемости COVID-19

В Ростовской области вырос показатель заболеваемости коронавирусом. За сутки с 16 по 17 января он увеличился на 10 единиц и стал равен 1 388 на 100 тысяч жителей.Коэффициент распространения опасной инфекции остался на значении единицы. Несмотря на стабильность этого показателя, инфицированных не становится меньше. За последние 24 часа диагноз «коронавирус» подтвердился у 394 человек. Большинство из них - люди от 46 до 65 лет (157 человек). Немного меньше заболевших оказалось среди молодежи от 18 до 45 лет. В этой возрастной группе новый вирус подхватили 130 жителей региона. Пациентами с COVID-19 стали 18 детей. Инфекция не оставила в стороне и пенсионеров. За прошедшие 24 часа коронавирусом заболели 70 человек от 66 до 79 лет и 19 - старше 80 лет.Всего с начала пандемии медики зафиксировали 58 315 случаев заражения. Из них 2 334 привели к летальному исходу.