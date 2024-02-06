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В Ростовской области выявили около 800 тонн семян, зараженных опасными организмами

В Ростовской области выявили около 800 тонн семян, зараженных опасными организмами
В Ростовской области около 800 тонн семян оказалось заражено опасными организмами. Информацию об этом сообщили в региональном Россельхозцентре 6 февраля.

Почти половина всех сельскохозяйственных культур в регионе оказалась заражена. В 784 тоннах семян нашли фитопатогены - организмы вызывающие заболевания растений. В числе возбудителей инфекции - гельминтоспориоз, альтернариоз, фузариоз. Зараженные ими семена погибают или плохо прорастают. В худшем случае это может привести к гибели урожая.

В Ростовской области в последние годы увеличилось число случаев заражения семян. Причиной этому, вероятно, стали неблагоприятные погодные условия.
Фото: Россельхозцентр Ростовской области
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