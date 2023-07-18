В Ростовской области возле колледжа нашли гранату

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В городе Азове Ростовской области возле педагогического колледжа нашли гранату. Происшествие случилось 17 июля на пересечении улицы Московской и Чехова.На место ЧП, где нашли опасный предмет, вызвали экстренные службы. Правоохранители оцепили участок сигнальной лентой и перекрыли движение. Саперы забрали гранату на экспертизу, чтобы понять, боевая она или нет.- По факту произошедшего проводится проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства и принято решение в соответствии с законодательством, - добавили в ГУ МВД по Ростовской области.