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В Ростовской области возле колледжа нашли гранату

В Ростовской области возле колледжа нашли гранату
В городе Азове Ростовской области возле педагогического колледжа нашли гранату. Происшествие случилось 17 июля на пересечении улицы Московской и Чехова.

На место ЧП, где нашли опасный предмет, вызвали экстренные службы. Правоохранители оцепили участок сигнальной лентой и перекрыли движение. Саперы забрали гранату на экспертизу, чтобы понять, боевая она или нет.

- По факту произошедшего проводится проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства и принято решение в соответствии с законодательством, - добавили в ГУ МВД по Ростовской области.
Фото: Соцсети.
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