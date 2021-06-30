В Ростовской области вновь будут судить убийцу приятеля

В Ростовской области дело о поножовщине на юбилее вновь рассмотрят в суде. На этот раз окончательный вердикт вынесут присяжные. Об этом сообщили 2 июля.Евгений Антипов окажется на скамье подсудимых уже не в первый раз. Злосчастный юбилей бывшего друга обернулся для него годами судебных разбирательств. Началась история в 2017 году в посёлке Матвеев Курган. По данным следствия, 22 апреля Антипов пришёл на юбилей к своему уже бывшему другу Юркевичу И. П. Там мужчины поссорились. Юбиляр не выдержал и ударил Антипова по лицу, от чего последний упал на пол. На этом Юркевич не остановился, он продолжил бить своего гостя, пока последний не достал нож.Из страха смерти Антипов ударил своего когда-то хорошего друга ножом несколько раз. В результате сквозной раны в грудь Юркевич потерял много крови и на следующий день скончался в больнице. Как позже в суде говорил сам Антипов, рана была несерьёзной. Поэтому в смерти бывшего приятеля он винит, в том числе, и медиков Центральной районной больницы Матвеево-Курганского района.Предполагаемый преступник уже осуждён на компенсацию за моральный ущерб супруге, детям, матери, отцу и брату погибшего. Кроме того, в 2018 году его обязали сесть в тюрьму на 11 месяцев по статье «Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны». Однако, видимо, это наказание не устроило государственного обвинителя. В скором времени Матвеево-Курганским районным судом присяжных его будут судить уже по статье «Убийство».Из 200 кандидатов суд отобрал шесть присяжных. Это пять женщин и один мужчина. После назначения старшины коллегии присяжные приняли присягу. Как известно, по сравнению с оправдательными приговорами судов, меньше 1%, присяжные оправдывают примерно каждого четвёртого подсудимого. Так, в 2019 году «народный суд» оправдал 24% от всех предполагаемых преступников, а в 2020-м этот показатель дошёл до 27%.