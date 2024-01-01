В Ростовской области увеличились тарифы на проезд в электричке с 1 января

Фото: DonDay.ru.

В Ростовской области начали действовать новые тарифы на проезд в электричке. Об этом сообщили в «Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании („СКППК“).С 1 января стоимость 10 километров пути стоит 22 рубля на территории региона. В агломерации Ростова — 27 рублей. В список последней входят станции Рабочий Городок, Проспект Октября, Микояна, Ростов-Товарный, Сельмаш, Орджоникидзе. Аналогичная ситуация на Развилке, Красном Аксае, Кизитеринке, Темернике, 1337-м километре, Ростове-Западном, 1330-м километре, Каратаево Садах, Левенцовской, Первомайской, Гниловской и Ростов-Берегу.Ранее стало известно, что в донской столице выросли цены на проезд в автобусах и маршрутках. Тариф составляет 39 рублей при оплате наличными, 36 — банковской картой и 34 рубля — транспортной картой. А на трамваях и троллейбусах нужно заплатить 34 рубля, независимо от способа оплаты.