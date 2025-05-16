В Ростовской области треть жителей оплачивают проезд безналичным способом

Фото: Ростов.ру

В Ростовской области 77% пассажиров пользуются безналичной оплатой проезда. Это следует из опроса, проведенного министром транспорта региона Аленой Беликовой, опубликованного в соцсетях.Согласно результатам опроса, большинство респондентов предпочитают оплачивать проезд с помощью банковской карты. Однако 3% выбрали вариант, где водители просят пассажиров платить наличными. Этот ответ дали 11 человек из 309 опрошенных.Жители Аксайского района сообщили, что проблема с безналичной оплатой проезда особенно актуальна для них. В комментариях под постом министра люди жаловались на то, что водители не принимают безналичные платежи.Один из жителей отметил, что перевозчики Аксая часто требуют оплату наличными, особенно на муниципальных маршрутах № 91 и № 113. Водители утверждают, что валидаторы не работают, хотя местные жители не считают это оправданием.Некоторые пассажиры, не желающие платить за проезд, сталкиваются с тем, что водители останавливают автобус и отказываются продолжать движение.