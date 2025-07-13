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В Ростовской области спасатели просят присоединиться к поискам утонувшей девочки. Инцидент произошел 11 июля в станице Казанской.Она вместе с друзьями отправилась на Первомайский пляж. Во время купания девочка исчезла под водой. Ее друзья немедленно обратились за помощью. Спасатели прибыли на место, но найти ребенка не смогли.Водолазы, ведущие поисковые работы, просят помощи у добровольцев. Они ищут девочку на участке от Первомайского пляжа до Стоговской косы.Если вы обнаружите тело, немедленно сообщите об этом по номеру: 112.