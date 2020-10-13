В Ростовской области спасатели достали из глубокого колодца беременную козу

В донском регионе спасатели вызволили из колодца козу. Происшествие случилось 14 октября на одной из улиц в Красном Сулине.Местным спасателям позвонила женщина. Голос ее был тревожный и напуганный. Она рассказала, что ее коза провалилась в открытый колодец глубиной примерно около 5-6 метров.Достать кормилицу не представилось возможным, поэтому она попросила о помощи спасателей. Прибывшие на место специалисты сразу приступили к операции по спасению козы.- Один спустился вниз и закрепил козу с помощью страховочного снаряжения, второй сверху начал поднимать животное, используя лебедку и спасательную треногу, - рассказали Rostov.ru в аварийно- спасательном формировании.Когда животное достали, заметили, что коза беременная. К счастью, во время падения она не пострадала.Кормилицу вернули хозяйке, сейчас жизни животного ничего не угрожает.