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В Ростовской области с 1 апреля пропадет телерадиосигнал

В Ростовской области с 1 апреля пропадет телерадиосигнал
В Ростовской области пропадет телерадиосигнал. Информацию об этом сообщили в Российской телевизионной и радиовещательной сети.

Без телерадиовещания 1 апреля останутся жители города Семикаракорска, станицы Тацинской, слободы Волошино, сел Титовки и Первомайского. Похожая ситуация на следующий день ожидается в хуторе Солонецком, слободах Большой Мартыновке и Барило-Крепинской.

В среду, 3 апреля, телерадиосигнал пропадет в селе Ремонтном, хуторах Новоалексеевке, Свободном и Солонецком. В четверг, 4 апреля, помехи с телерадиовещанием возникнут в поселках Каштановском, Валуевке и Покровском. Перебои в пятницу ожидаются в слободе Позднеевка, станице Тацинской и селе Федосеевке.
Фото: Ростов ру
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