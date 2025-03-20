В Ростовской области раненный из воздушки мальчик будет жить с пулей в голове

Фото: Rostov.ru

Выяснились новые подробности о судьбе мальчика, в которого стреляли из воздушки. Об этом сообщает Donday со ссылкой на источник. ЧП произошло днем 16 марта в Матвеево-Курганском районе Ростовской области.Ранее стало известно, что ученики 4-го и 5-го классов в тот день играли во дворе. Один из мальчиков вынес воздушку, чтобы пострелять по птицам. Друг испугался, что тот может выстрелить в него, и попросил убрать дуло. Но школьник не послушал и случайно попал в приятеля. Мальчик сразу же побежал звать взрослых на помощь. Ребенка срочно доставили в больницу Ростова.Медики сообщили неутешительный диагноз. Пуля попала в жизненно важный отдел головы и застряла возле вены. Врачи приняли решение пока не проводить операцию. Какое-то время ребенку придется жить с пулей в голове.Мальчик по-прежнему находится в реанимации в тяжелом состоянии. В случившемся разбирается прокуратура.