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В Ростовской области раненный из воздушки мальчик будет жить с пулей в голове

В Ростовской области раненный из воздушки мальчик будет жить с пулей в голове
Выяснились новые подробности о судьбе мальчика, в которого стреляли из воздушки. Об этом сообщает Donday со ссылкой на источник. ЧП произошло днем 16 марта в Матвеево-Курганском районе Ростовской области.

Ранее стало известно, что ученики 4-го и 5-го классов в тот день играли во дворе. Один из мальчиков вынес воздушку, чтобы пострелять по птицам. Друг испугался, что тот может выстрелить в него, и попросил убрать дуло. Но школьник не послушал и случайно попал в приятеля. Мальчик сразу же побежал звать взрослых на помощь. Ребенка срочно доставили в больницу Ростова.

Медики сообщили неутешительный диагноз. Пуля попала в жизненно важный отдел головы и застряла возле вены. Врачи приняли решение пока не проводить операцию. Какое-то время ребенку придется жить с пулей в голове.

Мальчик по-прежнему находится в реанимации в тяжелом состоянии. В случившемся разбирается прокуратура.
Фото: Rostov.ru
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