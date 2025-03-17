В Ростовской области ученик 4-го класса выстрелил из ружья в голову мальчику

Фото: DonDay

В Ростовской области ученик 4-го класса выстрелил из ружья в голову своему другу. Трагедия произошла 16 марта в Матвеево-Курганском районе Ростовской области. Днем 16 марта школьник едва не застрелил друга.По информации источника Donday, мальчик целился в птицу, а задел друга. По предварительной информации, ученики 4-го и 5-го классов играли на улице. Один из ребят вынес из дома воздушку. Мальчик предложил пострелять по птицам. Когда его друг попросил не направлять оружие в его сторону, тот, видимо, хотел пошутить и случайно нажал на курок. Выстрел пришелся прямо в голову. Испуганный школьник поспешил позвать взрослых. Ребенка с серьезной травмой доставили в больницу Ростова.- Пуля попала в жизненно важный отдел и застряла возле вены. В настоящее время операцию по извлечению инородного тела у ребенка пока делать смертельно опасно, - сообщил источник.Врачи намерены собрать консилиум с московскими медиками. Рассматривается вариант транспортировки ребенка в Москву. Однако мальчик сейчас находится в тяжелом состоянии в реанимации.В прокуратуре Ростовской области сообщили, что все обстоятельства случившегося будут установлены в ходе проверки.