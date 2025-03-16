В Ростовской области прогнозируют снег и дождь

Фото: Donday.

В Ростовской области ожидается ухудшение погодных условий. Информацию об этом сообщили в администрации донской столицы.17 марта в западных районах региона температура ночью составит от +5 до +10 градусов, местами – до +2. На юге и востоке области ночная температура будет варьироваться от +9 до +14 градусов, а днём — от +14 до +19 градусов. В юго-восточных районах столбик термометра поднимется до +23 градусов.18 марта утром и днём температура опустится до -2… +3 градусов, на юге и юго-востоке региона — до +5… +10 градусов. Ожидается дождь, который перейдёт в мокрый снег.19 марта ночью температура снизится до 0…-5 градусов, местами – до -7. Днём температура поднимется до +2…+7 градусов. В этот день осадки прекратятся, но порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду.