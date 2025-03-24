В Ростовской области продолжается работа по предотвращению социального сиротства

— Полученные рекомендации были тщательно изучены специалистами региональных министерств и ведомств и приняты в работу, — уточнил первый заместитель губернатора Игорь Гуськов. — Подготовлен проект плана мероприятий по исполнению первичных рекомендаций Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства в Ростовской области.

— Порадовало, что сегодня мне передали уже конкретизированные пункты дорожной карты по исполнению наших рекомендаций, и в ближайшее время начнется работа, которая позволит выстроить систему профилактики социального сиротства на более высоком уровне, — отметила Мария Львова-Белова. — Я очень благодарна правительству региона, Юрию Борисовичу Слюсарю лично за такую активную включенность в этот процесс и надеюсь, что совместными усилиями в детских домах, приютах, домах ребенка в Ростовской области останется совсем немного детей.

Фото: Правительство РО

В Ростовской области не прекращается работа по предотвращению социального сиротства. Совещание с участием первого замгубернатора Игоря Гуськова и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой состоялось 21 марта. На встрече обсудили итоги выполнения первичных рекомендаций, которые были даны Всероссийской инспекцией по профилактике социального сиротства.Напомним, что по поручению президента России в ноябре 2024 года в Ростовской области была проведена инспекция. Ее целью стал аудит всей системы профилактики социального сиротства. В феврале результаты проверки обсудил детский государственный представитель с главой региона Юрием Слюсарем.В частности, особое внимание уделяется оказанию помощи родителям в восстановлении их прав на детей. Также важно не упускать процесс возвращения детей в родные семьи и дальнейшее сопровождение со стороны социальных служб.В апреле–мае 2025 года Министерство образования Ростовской области проведет зональные семинары для органов местного самоуправления. На них будут рассмотрены актуальные тематические кейсы.Напомним, что в феврале состоялась встреча главы региона Юрия Слюсаря с Марией Львовой-Беловой. В ходе встречи в правительстве Ростовской области обсуждались вопросы профилактики социального сиротства и меры поддержки детей участников СВО. Юрий Слюсарь отметил, что для детей этой категории на Дону принят целый ряд социальных мер.