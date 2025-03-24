В Ростовской области продолжается работа по предотвращению социального сиротства
В Ростовской области не прекращается работа по предотвращению социального сиротства. Совещание с участием первого замгубернатора Игоря Гуськова и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой состоялось 21 марта. На встрече обсудили итоги выполнения первичных рекомендаций, которые были даны Всероссийской инспекцией по профилактике социального сиротства.
Напомним, что по поручению президента России в ноябре 2024 года в Ростовской области была проведена инспекция. Ее целью стал аудит всей системы профилактики социального сиротства. В феврале результаты проверки обсудил детский государственный представитель с главой региона Юрием Слюсарем.
В частности, особое внимание уделяется оказанию помощи родителям в восстановлении их прав на детей. Также важно не упускать процесс возвращения детей в родные семьи и дальнейшее сопровождение со стороны социальных служб.
В апреле–мае 2025 года Министерство образования Ростовской области проведет зональные семинары для органов местного самоуправления. На них будут рассмотрены актуальные тематические кейсы.
Напомним, что в феврале состоялась встреча главы региона Юрия Слюсаря с Марией Львовой-Беловой. В ходе встречи в правительстве Ростовской области обсуждались вопросы профилактики социального сиротства и меры поддержки детей участников СВО. Юрий Слюсарь отметил, что для детей этой категории на Дону принят целый ряд социальных мер.