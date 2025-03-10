В Ростовской области продают земельный участок растениеводческой компании

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Недвижимость ООО «Северо-Кавказская механизированная группа агротехнических работ» выставили на торги. На аукционе оказался участок, который находится в Егорлыкском районе Ростовской области.Лот оценили в 1,9 миллиона рублей. За эти деньги покупатель получит 20 соток земли и котельную в поселке Роговском. Заявки на участие в аукционе будут принимать с 14 марта по 18 апреля.ООО «СК-МГАР» более 20 лет занималось растениеводческой деятельностью. Компанию признали банкротом в июне 2024 года. Поводом для этого стал долг в размере более 4 миллионов рублей.