Адвокат Сергея Сидаша: Суд отказал моему подзащитному в УДО
Бывший заместитель губернатора Ростовской области Сергей Сидаш не смог выйти из тюрьмы по УДО. Адвокат бывшего чиновника подтвердил порталу Donday, что Железнодорожный суд Ростова отказал его подзащитному в условно-досрочном освобождении в связи с тем, что он частично признал свою вину. Судья счел доводы об исправлении недостаточными.
В случае отказа суда в УДО повторное ходатайство можно будет отправить не ранее, чем через полгода. Учитывая, что Сергею Сидашу осталось отбывать наказание больше года, он может снова попытаться выйти на свободу.
Сергей Сидаш был задержан в мае 2019 года по подозрению в превышении должностных полномочий при строительстве «Ростов Арены». Следствие посчитало, что Сергей Сидаш знал о том, что для работ используют песок дешевле, чем по заявленной в документах цене. Стоимость фактически использованного материала оказалась на 80 миллионов рублей меньше заявленной, и бюджетные деньги попросту «утекли».
Изначально Сидаша приговорили к условному сроку, но после нескольких разбирательств Ростовский областной суд заменил условный срок на четыре года реального заключения в колонии общего режима.