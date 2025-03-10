Адвокат Сергея Сидаша: Суд отказал моему подзащитному в УДО

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Бывший заместитель губернатора Ростовской области Сергей Сидаш не смог выйти из тюрьмы по УДО. Адвокат бывшего чиновника подтвердил порталу Donday, что Железнодорожный суд Ростова отказал его подзащитному в условно-досрочном освобождении в связи с тем, что он частично признал свою вину. Судья счел доводы об исправлении недостаточными.В случае отказа суда в УДО повторное ходатайство можно будет отправить не ранее, чем через полгода. Учитывая, что Сергею Сидашу осталось отбывать наказание больше года, он может снова попытаться выйти на свободу.Сергей Сидаш был задержан в мае 2019 года по подозрению в превышении должностных полномочий при строительстве «Ростов Арены». Следствие посчитало, что Сергей Сидаш знал о том, что для работ используют песок дешевле, чем по заявленной в документах цене. Стоимость фактически использованного материала оказалась на 80 миллионов рублей меньше заявленной, и бюджетные деньги попросту «утекли».Изначально Сидаша приговорили к условному сроку, но после нескольких разбирательств Ростовский областной суд заменил условный срок на четыре года реального заключения в колонии общего режима.