В Ростове в парке имени Максима Горького отремонтируют лестницу до конца лета

Фото: Ростов ру

Аварийную лестницу в парке Горького в Ростове отремонтируют до 30 августа. Об этом сообщил глава администрации города Александр Скрябин во время визита в парк.Почти год назад Donday уже писал о проблеме с главной лестницей парка, которая находилась в плачевном состоянии. Местные жители отмечали, что по ней опасно подниматься: ступеньки разрушаются, а плитка и камни осыпаются вниз.Примечательно, что рядом с аварийной лестницей есть еще одна, которая выглядит вполне прилично. В 2024 году в парке провели работы по благоустройству: высадили новые растения и установили фонтан, но лестница осталась без внимания. Горожане предположили, что у руководства не хватило средств на ее ремонт.Оказалось, что часть аварийной лестницы не имеет владельца, поэтому никто не занимался ее ремонтом. Во время прогулки по парку Юрий Слюсарь отметил, что сам в детстве любил это место, но с тех пор здесь ничего не изменилось. Глава администрации пообещал заняться приведением территории в порядок.