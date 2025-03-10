В Ростове в парке имени Максима Горького отремонтируют лестницу до конца лета
Аварийную лестницу в парке Горького в Ростове отремонтируют до 30 августа. Об этом сообщил глава администрации города Александр Скрябин во время визита в парк.
Почти год назад Donday уже писал о проблеме с главной лестницей парка, которая находилась в плачевном состоянии. Местные жители отмечали, что по ней опасно подниматься: ступеньки разрушаются, а плитка и камни осыпаются вниз.
Примечательно, что рядом с аварийной лестницей есть еще одна, которая выглядит вполне прилично. В 2024 году в парке провели работы по благоустройству: высадили новые растения и установили фонтан, но лестница осталась без внимания. Горожане предположили, что у руководства не хватило средств на ее ремонт.
Оказалось, что часть аварийной лестницы не имеет владельца, поэтому никто не занимался ее ремонтом. Во время прогулки по парку Юрий Слюсарь отметил, что сам в детстве любил это место, но с тех пор здесь ничего не изменилось. Глава администрации пообещал заняться приведением территории в порядок.