В самом крупном банном комплексе Ростова произошел пожар
В самом крупном развлекательном комплексе Ростова произошел пожар. Возгорание случилось 10 марта в оздоровительном комплексе «Темерницком» на улице Лелюшенко, 10.
Огонь успел охватить около 15 квадратных метров помещения. На место выезжали 24 спасателя на 7 автоцистернах. Спустя час пожар удалось потушить. К счастью, в момент возгорания внутри не было посетителей.
Отметим, что открылся банный комплекс «Темерницкий» в 2010 году. На сегодняшний день он является одним из самых крупных оздоровительных комплексов не только в Ростове, но и на Юге России.
Комплекс занимает обширную территорию в пойме реки Темерник. Находится в месте пересечения трёх микрорайонов Ростова-на-Дону – Северного, Чкалова и Темерника.
В пресс-службе банного комплекса сообщили, что в день в развлекательном центре могут отдохнуть до 3 тысяч человек.
В региональном ГУ МЧС уточнили, что причина возгорания пока не установлена.