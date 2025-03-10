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В самом крупном банном комплексе Ростова произошел пожар

В самом крупном банном комплексе Ростова произошел пожар
В самом крупном развлекательном комплексе Ростова произошел пожар. Возгорание случилось 10 марта в оздоровительном комплексе «Темерницком» на улице Лелюшенко, 10.

Огонь успел охватить около 15 квадратных метров помещения. На место выезжали 24 спасателя на 7 автоцистернах. Спустя час пожар удалось потушить. К счастью, в момент возгорания внутри не было посетителей.

Отметим, что открылся банный комплекс «Темерницкий» в 2010 году. На сегодняшний день он является одним из самых крупных оздоровительных комплексов не только в Ростове, но и на Юге России.

Комплекс занимает обширную территорию в пойме реки Темерник. Находится в месте пересечения трёх микрорайонов Ростова-на-Дону – Северного, Чкалова и Темерника.

В пресс-службе банного комплекса сообщили, что в день в развлекательном центре могут отдохнуть до 3 тысяч человек.

В региональном ГУ МЧС уточнили, что причина возгорания пока не установлена.
Фото: ГУ МЧС по РО
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