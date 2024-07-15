В Ростовской области предупреждают об экстремальной жаре +42 градуса

Фото: ростов.ру

В Ростовской области снова будет аномально жарко до +42 градусов. Штормовое предупреждение объявили сотрудники ГУ МЧС по региону.Регион снова накроет аномальная жара 16 июля. Ведомство обещает жару до +42 градусов днем. Зной продлится до конца рабочей недели.В эти дни сотрудники МЧС рекомендуют дончанами пить много воды и носить головные уборы. По возможности избегать прибывания на солнце.Напомним, что Ростовская область попала в эпицентр климатической аномалии. В европейской части России действует аномально жарки циклон. Донской регион и часть стран Европы попали в зону самого сильного влияния.