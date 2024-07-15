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В Ростовской области предупреждают об экстремальной жаре +42 градуса

В Ростовской области предупреждают об экстремальной жаре +42 градуса
В Ростовской области снова будет аномально жарко до +42 градусов. Штормовое предупреждение объявили сотрудники ГУ МЧС по региону.

Регион снова накроет аномальная жара 16 июля. Ведомство обещает жару до +42 градусов днем. Зной продлится до конца рабочей недели.

В эти дни сотрудники МЧС рекомендуют дончанами пить много воды и носить головные уборы. По возможности избегать прибывания на солнце.

Напомним, что Ростовская область попала в эпицентр климатической аномалии. В европейской части России действует аномально жарки циклон. Донской регион и часть стран Европы попали в зону самого сильного влияния.
Фото: ростов.ру
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