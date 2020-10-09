В Ростовской области под меднаблюдением из-за коронавируса находятся 13,5 тысяч человек

В Ростовской области под медицинским наблюдением из-за возможного заражения COVID-19 находятся 13532 человека. Об этом 13 октября сообщили в оперативном штабе Ростовской области по борьбе с коронавирусом.Количество людей, находящихся в обозрении врачей, увеличилось на 205 ростовчан. У этих людей явные признаки заболевания либо были контакты с зараженными. Также в поле зрения врачей они могли попасть, получив один или два положительных теста на коронавирус.Всего из-под наблюдения выбыло почти 85 тысяч человек. С начала пандемии под медицинским надзором находилось 98 тысяч дончан.Напомним, что за весь период пандемии COVID-19 в Ростовской области вылечились 20028 человек, 605 — умерли. За последние сутки заразились коронавирусом 277 жителей региона.