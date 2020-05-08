В Ростовской области под медицинским наблюдением из-за COVID-19 остаются 6 832 человека

В Ростовской области под меднаблюдением из-за коронавируса остаются 6 832 человека. Из них на самоизоляции находятся 6 806 человек. Порядка 19 тысяч дончан сняты с наблюдения.Всего с начала пандемии было проверено 25,8 тысячи человек.Стоит отметить, что в регионе с начала пандемии коронавирусом заразились 1 763 дончанина. От инфекции умер 21 человек. При этом 388 жителей Ростовской области побороли инфекцию.