В Ростовской области почти месяц ищут пропавшего 36-летнего мужчину

Фото: Лиза Алерт.

Под Ростовом без вести пропал 36-летний мужчина. О местонахождении Вячеслава Сторчило нет информации почти месяц.Как стало известно Rostov.ru, мужчина проживает в Батайске. Днем 4 января он вышел из дома, и с тех пор связи с ним нет. Он не сообщил родным о своем длительном отсутствии, поэтому они забили тревогу. Отчаянные родственники пошли в полицию подавать заявление на розыск, а также обратились за помощью к волонтерам.На вид пропавшему - около 35 лет, у него рост - около 170 сантиметров, среднее телосложение, волосы короткие светло-русые, глаза серого цвета. В день исчезновения Вячеслав был одет в черную куртку с капюшоном, черную кепку, синие джинсы, на ногах - кроссовки.Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего мужчины, просьба позвонить по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.