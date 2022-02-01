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В Ростовской области почти месяц ищут пропавшего 36-летнего мужчину

В Ростовской области почти месяц ищут пропавшего 36-летнего мужчину
Под Ростовом без вести пропал 36-летний мужчина. О местонахождении Вячеслава Сторчило нет информации почти месяц.

Как стало известно Rostov.ru, мужчина проживает в Батайске. Днем 4 января он вышел из дома, и с тех пор связи с ним нет. Он не сообщил родным о своем длительном отсутствии, поэтому они забили тревогу. Отчаянные родственники пошли в полицию подавать заявление на розыск, а также обратились за помощью к волонтерам.

На вид пропавшему - около 35 лет, у него рост - около 170 сантиметров, среднее телосложение, волосы короткие светло-русые, глаза серого цвета. В день исчезновения Вячеслав был одет в черную куртку с капюшоном, черную кепку, синие джинсы, на ногах - кроссовки.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего мужчины, просьба позвонить по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.
Фото: Лиза Алерт.
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